ГУР: После бунта Пригожина в странах-партнерах России, поняли, что Путин – сбитый летчик
Бунт главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина показал всем, в том числе странам-партнерам России, что ее диктатор Владимир Путин – "сбитый летчик", который не может контролировать ситуацию в РФ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Представитель ГУР отметил, что с кровавыми диктатурами и международными преступниками вообще мало кто хочет общаться – даже страны, в которых демократические ценности не являются приоритетом.
"Особенно нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в собственной стране. И даже если формально мы слышим оценки со стороны партнеров так называемой Российской Федерации или стран, которые все еще поддерживают с ней хоть какую-то коммуникацию, что "ничего не случилось" и все это "внутреннее российское дело", конечно – напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это "сбитый летчик", – сказал Юсов.
По словам представителя ГУР, Путин потерял имидж человека, который, будучи кровавым диктатором и международным преступником, все-таки контролирует эту огромную территорию, ядерное оружие, имеющееся там, или финансовые и экономические вопросы.
"Все убедились, что это не так. Все убедились, что на самом деле и король голый, и дом карточный – и аналогий еще можно много приводить. Конечно, это будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина", – сказал Юсов.
- 24 июня главарь ЧВК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
- К вечеру того же дня Пригожин при посредничестве Лукашенко договорился с властями РФ и объявил об отводе войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- Казахстан заявил, что "военный мятеж" Пригожина — внутреннее дело России. Позже подобное заявление сделал Китай.
- Боррель сказал, что бунт Вагнера показывает, что война Москвы в Украине расшатывает российскую власть.
- Великобритания решила начать готовиться к неожиданному распаду России и разработать план действий на разные сценарии.
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