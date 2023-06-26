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ГУР: После бунта Пригожина в странах-партнерах России, поняли, что Путин – сбитый летчик

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 12:07
ГУР: После бунта Пригожина в странах-партнерах России, поняли, что Путин – сбитый летчик - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Бунт главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина показал всем, в том числе странам-партнерам России, что ее диктатор Владимир Путин – "сбитый летчик", который не может контролировать ситуацию в РФ. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Представитель ГУР отметил, что с кровавыми диктатурами и международными преступниками вообще мало кто хочет общаться – даже страны, в которых демократические ценности не являются приоритетом.

"Особенно нет желания серьезно работать с диктаторами, если они не контролируют ситуацию в собственной стране. И даже если формально мы слышим оценки со стороны партнеров так называемой Российской Федерации или стран, которые все еще поддерживают с ней хоть какую-то коммуникацию, что "ничего не случилось" и все это "внутреннее российское дело", конечно – напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это "сбитый летчик", – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, Путин потерял имидж человека, который, будучи кровавым диктатором и международным преступником, все-таки контролирует эту огромную территорию, ядерное оружие, имеющееся там, или финансовые и экономические вопросы.

"Все убедились, что это не так. Все убедились, что на самом деле и король голый, и дом карточный – и аналогий еще можно много приводить. Конечно, это будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина", – сказал Юсов.

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Наталья Медведева
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