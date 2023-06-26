ГУР: Після бунту Пригожина в країнах-партнерах Росії зрозуміли, що Путін – збитий льотчик
Бунт ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина показав усім, зокрема країнам-партнерам Росії, що її диктатор Володимир Путін – "збитий льотчик", який не може контролювати ситуацію у РФ. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
Представник ГУР зазначив, що з кривавими диктатурами та міжнародними злочинцями взагалі мало хто хоче спілкуватися – навіть країни, в яких демократичні цінності не є пріоритетом.
"Особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. І навіть якщо формально ми чуємо оцінки з боку партнерів так званої Російської Федерації чи країн, які все ще підтримують із нею хоч якусь комунікацію, що "нічого не трапилося" і все це "внутрішня російська справа", звичайно – навпроти умовного Путіна кожен поставив відмітку, що це "збитий льотчик", – сказав Юсов.
За словами представника ГУР, Путін втратив імідж людини, яка є кривавим диктатором та міжнародним злочинцем, але водночас контролює цю величезну територію, ядерну зброю, яка там міститься, або фінансові та економічні питання.
"Всі переконалися, що це не так. Усі переконалися, що насправді й король голий, і будинок картковий – і аналогій ще можна багато наводити. Звичайно, це матиме подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна", – сказав Юсов.
- 24 червня ватажок ПВК Вагнера заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
- Увечері того ж дня Пригожин за посередництва Лукашенка домовився з владою РФ і оголосив про відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- Казахстан заявив, що "військовий заколот" Пригожина – внутрішня справа Росії. Пізніше таку заяву зробив Китай.
- Боррель сказав, що бунт Вагнера показує, що війна Москви в Україні розхитує російську владу.
- Велика Британія вирішила почати готуватися до несподіваного розпаду Росії та розробити план дій на різні сценарії.
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