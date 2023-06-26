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ГУР: Після бунту Пригожина в країнах-партнерах Росії зрозуміли, що Путін – збитий льотчик

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 12:07
ГУР: Після бунту Пригожина в країнах-партнерах Росії зрозуміли, що Путін – збитий льотчик - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Бунт ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина показав усім, зокрема країнам-партнерам Росії, що її диктатор Володимир Путін – "збитий льотчик", який не може контролювати ситуацію у РФ. Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Представник ГУР зазначив, що з кривавими диктатурами та міжнародними злочинцями взагалі мало хто хоче спілкуватися – навіть країни, в яких демократичні цінності не є пріоритетом.

"Особливо немає бажання серйозно працювати з диктаторами, якщо вони не контролюють ситуацію у власній країні. І навіть якщо формально ми чуємо оцінки з боку партнерів так званої Російської Федерації чи країн, які все ще підтримують із нею хоч якусь комунікацію, що "нічого не трапилося" і все це "внутрішня російська справа", звичайно – навпроти умовного Путіна кожен поставив відмітку, що це "збитий льотчик", – сказав Юсов.

За словами представника ГУР, Путін втратив імідж людини, яка є кривавим диктатором та міжнародним злочинцем, але водночас контролює цю величезну територію, ядерну зброю, яка там міститься, або фінансові та економічні питання.

"Всі переконалися, що це не так. Усі переконалися, що насправді й король голий, і будинок картковий – і аналогій ще можна багато наводити. Звичайно, це матиме подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна", – сказав Юсов.

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Наталія Медведєва
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