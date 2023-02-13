ГУР: Работа над возвращением домой защитников острова Змеиный и Мариуполя продолжается
Часть защитников острова Змеиный, как и значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали, находятся в российском плену. Работа над их возвращением домой продолжается. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает ГУР.
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"Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой", – сказал Юсов.
Он добавил, что военные, которые уже возвращены из плена, проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо условно к нормальной жизни, либо к борьбе и продолжению выполнения своих обязанностей.
"Это действительно чувствительная тема", – отметил представитель ГУР.
- Змеиный был оккупирован с первых дней войны. В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров и заявили, что сделали это "в качестве жеста доброй воли".
- 7 июля 2022 года на освобожденном от российских оккупантов острове ВСУ установили государственный флаг.
- Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 213 военных, половина из которых – "азовцы", и двух гражданских. Среди освобожденных – известные командиры и бойцы.
- 4 февраля состоялся очередной большой обмен пленными. Домой вернулись 116 украинских бойцов.
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