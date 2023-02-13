ГУР: Работа над возвращением домой защитников острова Змеиный и Мариуполя продолжается

Часть защитников острова Змеиный, как и значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали, находятся в российском плену. Работа над их возвращением домой продолжается. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает ГУР.

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"Действительно, часть защитников Змеиного, значительная часть защитников Мариуполя и Азовстали находятся в рашистском плену. Продолжается работа над тем, чтобы каждый вернулся домой", – сказал Юсов.

Он добавил, что военные, которые уже возвращены из плена, проходят процесс реабилитации, постизоляционного сопровождения и возвращаются либо условно к нормальной жизни, либо к борьбе и продолжению выполнения своих обязанностей.

"Это действительно чувствительная тема", – отметил представитель ГУР.

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Наталія Медведєва

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