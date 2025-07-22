ГУР: Россия использует детали с Aliexpress для новых дронов фальш-целей и разведчиков

По данным украинской разведки, новый российский дрон-обманка собран из составляющих и блоков китайского происхождения

Российский дрон-разведчик (Фото: ГУР)

Главное управление разведки Министерства обороны идентифицировало начинку нового российского дрона, который оккупанты используют как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской противовоздушной обороны. Все его составляющие и блоки китайского происхождения, передает ГУР.

По данным ГУР, этот дрон имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но меньших размеров.

Почти половина комплектующих поступает от китайской компании CUAV Technology. Это полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули, антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито.

"Хотя в октябре 2022 года CUAV заявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ, в 2023 году в России представили якобы собственный БпЛА вертикального взлета, который на самом деле является изделием CUAV, доступным на Aliexpress", – сообщает разведка.

Кроме продукции CUAV, в российских БпЛА такого типа используются:

← двигатели и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.),

← сервоприводы KST,

← FPV-камера Razer от Foxeer Technology,

← модуль передачи данных Mayatech RFD900X,

← видеопередатчик ReadyToSky,

← регулятор питания Hobbywing Technology,

← аккумулятор HRB Power.

Также обнаружена китайская копия австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign.

Этот модуль обеспечивает передачу данных на расстоянии до 40 км и позволяет налаживать обмен между БпЛА и наземными станциями или между самими дронами, что повышает эффективность разведки.

ГУР отмечает, что такие компоненты ранее уже применялись в других российских БпЛА – в частности в "Гербере", "Пародии", Shahed-136 ("Герань-2") и в авиационных бомбах с корректирующими модулями.