ГУР: Россия использует детали с Aliexpress для новых дронов фальш-целей и разведчиков
Главное управление разведки Министерства обороны идентифицировало начинку нового российского дрона, который оккупанты используют как разведчик и фальш-цель для выявления позиций украинской противовоздушной обороны. Все его составляющие и блоки китайского происхождения, передает ГУР.
По данным ГУР, этот дрон имеет фюзеляж типа дельта-крыло, подобный Shahed-136 ("Герань-2"), но меньших размеров.
Почти половина комплектующих поступает от китайской компании CUAV Technology. Это полетный контроллер с автопилотом, навигационные модули, антенны, датчик воздушной скорости и трубка Пито.
"Хотя в октябре 2022 года CUAV заявила об ограничении поставок своей продукции в Украину и РФ, в 2023 году в России представили якобы собственный БпЛА вертикального взлета, который на самом деле является изделием CUAV, доступным на Aliexpress", – сообщает разведка.
Кроме продукции CUAV, в российских БпЛА такого типа используются:
← двигатели и электронный модуль зажигания бренда DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.),
← сервоприводы KST,
← FPV-камера Razer от Foxeer Technology,
← модуль передачи данных Mayatech RFD900X,
← видеопередатчик ReadyToSky,
← регулятор питания Hobbywing Technology,
← аккумулятор HRB Power.
Также обнаружена китайская копия австралийского модуля передачи данных RFD900x компании RFDesign.
Этот модуль обеспечивает передачу данных на расстоянии до 40 км и позволяет налаживать обмен между БпЛА и наземными станциями или между самими дронами, что повышает эффективность разведки.
ГУР отмечает, что такие компоненты ранее уже применялись в других российских БпЛА – в частности в "Гербере", "Пародии", Shahed-136 ("Герань-2") и в авиационных бомбах с корректирующими модулями.
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