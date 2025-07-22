ГУР: Росія використовує деталі з Aliexpress для нових дронів фальш-цілей та розвідників

За даними української розвідки, новий російський дрон-обманка зібраний з частин і блоків китайського походження

Російський дрон-розвідник (Фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало начинку нового російського дрона, який окупанти використовують як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української протиповітряної оборони. Всі його складники та блоки китайського походження, передає ГУР.

За даними ГУР, цей дрон має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Гєрань-2"), але менших розмірів.

Майже половина комплектовання надходить від китайської компанії CUAV Technology. Це польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі, антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто.

"Хоча в жовтні 2022 року CUAV заявила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ, у 2023 році в Росії презентували нібито власний БпЛА вертикального зльоту, який насправді є виробом CUAV, доступним на Aliexpress", – повідомляє розвідка.

Крім продукції CUAV, в російських БпЛА такого типу використовуються:

← двигуни та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.),

← сервоприводи KST,

← FPV-камера Razer від Foxeer Technology,

← модуль передавання даних Mayatech RFD900X,

← відеопередавач ReadyToSky,

← регулятор живлення Hobbywing Technology,

← акумулятор HRB Power.

Також виявлено китайську копію австралійського модуля передавання даних RFD900x компанії RFDesign.

Цей модуль забезпечує передавання даних на відстані до 40 км та дозволяє налагоджувати обмін між БпЛА і наземними станціями чи між самими дронами, що підвищує ефективність розвідки.

ГУР зазначає, що такі компоненти раніше вже застосовувалися в інших російських БпЛА – зокрема у "Гербері", "Пародії", Shahed-136 ("Гєрань-2") та в авіаційних бомбах з коригувальними модулями.