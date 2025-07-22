ГУР: Росія використовує деталі з Aliexpress для нових дронів фальш-цілей та розвідників
Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало начинку нового російського дрона, який окупанти використовують як розвідник та фальш-ціль для виявлення позицій української протиповітряної оборони. Всі його складники та блоки китайського походження, передає ГУР.
За даними ГУР, цей дрон має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Гєрань-2"), але менших розмірів.
Майже половина комплектовання надходить від китайської компанії CUAV Technology. Це польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі, антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто.
"Хоча в жовтні 2022 року CUAV заявила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ, у 2023 році в Росії презентували нібито власний БпЛА вертикального зльоту, який насправді є виробом CUAV, доступним на Aliexpress", – повідомляє розвідка.
Крім продукції CUAV, в російських БпЛА такого типу використовуються:
← двигуни та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.),
← сервоприводи KST,
← FPV-камера Razer від Foxeer Technology,
← модуль передавання даних Mayatech RFD900X,
← відеопередавач ReadyToSky,
← регулятор живлення Hobbywing Technology,
← акумулятор HRB Power.
Також виявлено китайську копію австралійського модуля передавання даних RFD900x компанії RFDesign.
Цей модуль забезпечує передавання даних на відстані до 40 км та дозволяє налагоджувати обмін між БпЛА і наземними станціями чи між самими дронами, що підвищує ефективність розвідки.
ГУР зазначає, що такі компоненти раніше вже застосовувалися в інших російських БпЛА – зокрема у "Гербері", "Пародії", Shahed-136 ("Гєрань-2") та в авіаційних бомбах з коригувальними модулями.
- 7 квітня 2025 року ГУР повідомило, що вперше виявило в російській зброї компонент індійського виробництва. Одночасно було зафіксовано помітне зниження кількості американських деталей.
- 12 травня ГУР знайшло у новій крилатій ракеті РФ понад 20 компонентів зі США та інших країн.
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