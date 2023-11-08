ГУР проводит совместную с МИД операцию по спасению украинцев из Газы

Главное управление разведки Минобороны проводит совместную с Министерством иностранных дел операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Операция проходит под общим руководством президента, сообщило ведомство.

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"Операцию по спасению украинцев по приказу министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины", – пишет военная разведка.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа удалось эвакуировать первую группу украинских граждан – 43 человека, которые сейчас находятся в безопасности на территории Египта. Президент отметил, что эвакуация продолжается.

Глава государства добавил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду выразила благодарность за помощь лидерам Румынии и Украины, она отметила, что миссия по эвакуации длилась почти месяц.

В 2021 году ГУР провели спецоперацию по эвакуации в Афганистане, бойцы вывезли около 700 человек.

Участник миссии в Афганистане рассказал о деталях спецоперации: по его словам, в независимой Украине такие еще не проводились. Вот видео этой спецоперации ГУР.

Весной 2023 года ГУР провело спецоперацию по эвакуации из охваченного войной Судана – удалось эвакуировать 91 украинца и 51 иностранца.

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