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ГУР проводит совместную с МИД операцию по спасению украинцев из Газы

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 16:50
ГУР проводит совместную с МИД операцию по спасению украинцев из Газы - Фото
Обстрел сектора Газа (Скриншот по видео)

Главное управление разведки Минобороны проводит совместную с Министерством иностранных дел операцию по спасению украинцев из сектора Газа. Операция проходит под общим руководством президента, сообщило ведомство.

"Операцию по спасению украинцев по приказу министра обороны Украины осуществляют сотрудники ГУР МО Украины совместно с МИД Украины под общим руководством президента Украины", – пишет военная разведка.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из сектора Газа удалось эвакуировать первую группу украинских граждан – 43 человека, которые сейчас находятся в безопасности на территории Египта. Президент отметил, что эвакуация продолжается.

Глава государства добавил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду выразила благодарность за помощь лидерам Румынии и Украины, она отметила, что миссия по эвакуации длилась почти месяц.

  • В 2021 году ГУР провели спецоперацию по эвакуации в Афганистане, бойцы вывезли около 700 человек.
  • Участник миссии в Афганистане рассказал о деталях спецоперации: по его словам, в независимой Украине такие еще не проводились. Вот видео этой спецоперации ГУР.
  • Весной 2023 года ГУР провело спецоперацию по эвакуации из охваченного войной Судана – удалось эвакуировать 91 украинца и 51 иностранца.

Смотрите также: Kyiv Post: В Судане идет зачистка вагнеровцев, вероятно, украинскими спецназовцами – видео

Артём Джерипа
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