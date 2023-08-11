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Hürriyet: Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Саудовской Аравии. Германия против

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 16:19
Hürriyet: Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Саудовской Аравии. Германия против - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Саудовской Аравии об окончании войны, Германия сочла это некорректным. Об этом сообщило издание Hürriyet со ссылкой на собственные источники.

От Анкары на встрече был главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч — по его словам, если Россия "не будет привлечена к поиску решения, не будет ни результатов, ни решения". 

Отмечается, что Германия заявила о некорректности включения России в диалог на данный момент. 

Немцы считают, что РФ "должна войти в нужное время". 

Издание отмечает, что третий раунд переговоров об украинской формуле мира может пройти в Турции. 

  • 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
  • Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • Wall Street Journal заявляло, что на саммите Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента опроверг это.

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Дмитрий Гриниченко
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ГерманиявойнапереговорыТурциясаудовская аравия
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