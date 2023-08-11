Hürriyet: Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Саудовской Аравии. Германия против
11.08.2023, 16:19
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Турция хотела привлечь Россию к переговорам в Саудовской Аравии об окончании войны, Германия сочла это некорректным. Об этом сообщило издание Hürriyet со ссылкой на собственные источники.
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От Анкары на встрече был главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч — по его словам, если Россия "не будет привлечена к поиску решения, не будет ни результатов, ни решения".
Отмечается, что Германия заявила о некорректности включения России в диалог на данный момент.
Немцы считают, что РФ "должна войти в нужное время".
Издание отмечает, что третий раунд переговоров об украинской формуле мира может пройти в Турции.
- 5 августа 2023 года в Джидде, Саудовская Аравия, стартовал саммит, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, работали над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину.
- Украина и западные официальные лица надеются, что эти переговоры позволят до конца года провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
- Wall Street Journal заявляло, что на саммите Украина якобы согласилась на начало мирных переговоров по выводу российских войск со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента опроверг это.
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