Херсон. Россия достроила баржевую переправу возле Антоновского моста — разведка Британии

Российские оккупанты достроили баржевую переправу через Днепр возле Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне продолжают укреплять переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста в Херсоне.

Отмечается, что хотя использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка было включено в советское планирование операций, вероятно, что армии РФ впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа.

Гражданские баржи, скорее всего, дают России дополнительные и материально-технические преимущества, поскольку за время большой войны она потеряла "значительное" количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.

Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне, констатировали британцы.

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Дмитро Гриниченко

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