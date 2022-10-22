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Херсон. Россия достроила баржевую переправу возле Антоновского моста — разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 11:14
Херсон. Россия достроила баржевую переправу возле Антоновского моста — разведка Британии - Фото
Баржа возле Антоновского моста в Херсоне (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты достроили баржевую переправу через Днепр возле Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне продолжают укреплять переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста в Херсоне.

Отмечается, что хотя использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка было включено в советское планирование операций, вероятно, что армии РФ впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа. 

Гражданские баржи, скорее всего, дают России дополнительные и материально-технические преимущества, поскольку за время большой войны она потеряла "значительное" количество военного мостового оборудования и инженерного персонала. 

Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне, констатировали британцы.

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Дмитро Гриниченко
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война Херсон британская разведка мосты через Днепр
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