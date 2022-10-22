Херсон. Россия достроила баржевую переправу возле Антоновского моста — разведка Британии
Российские оккупанты достроили баржевую переправу через Днепр возле Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что россияне продолжают укреплять переправы через Днепр и завершили строительство баржевого моста в Херсоне.
Отмечается, что хотя использование тяжелых баржевых мостов почти наверняка было включено в советское планирование операций, вероятно, что армии РФ впервые за десятилетия пришлось использовать мосты такого типа.
Гражданские баржи, скорее всего, дают России дополнительные и материально-технические преимущества, поскольку за время большой войны она потеряла "значительное" количество военного мостового оборудования и инженерного персонала.
Если баржевый мост будет поврежден, почти наверняка Россия будет стремиться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пересечения реки Днепр испытывают все большее давление в Херсоне, констатировали британцы.
- Российские оккупанты готовятся к уличным боям в Херсоне, они переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в оставленные жилища.
- Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по российским оккупантам на южном направлении, артиллерия выполнила 220 огневых задач, сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
- Российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну высокой интенсивности против Украины и не собирается идти на переговоры, считает ISW.
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