"Хочу быть артиллеристом". Мобилизация в Украине перейдет в цифру, возможность в два клика

Катерина Чорногоренко (Фото: Aрмiя Inform)

Мобилизация в Украине перейдет в смарт-формат, а попасть в армию можно будет "в два клика". Об этом сообщила заместитель министра обороны Катерина Чорногоренко в интервью Aрмiя Inform.

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По ее словам, следующим этапом будет внедрение мобилизации, при которой можно подать заявку в армию в электронном формате.

"Это возможность в два клика: Я хочу стать оператором дронов, Я хочу стать артиллеристом и т.д", — заявила Чорногоренко.

Она отметила, что в мобилизации важен рекрутинговый подход, чтобы люд понимали весь свой маршрут в армии и могли сами его контролировать, а также выбирать.

"Тогда вопрос о электронных повестках, самом факте их существования отпадет сам по себе. Я считаю, что человек должен иметь возможность мобилизоваться или подписать контракт именно к командиру, которому он доверяет. Это целевой рекрутинг", — сказала чиновница.

Ранее в Генштабе заявили, что территориальные центры комплектования (военкоматы) начнут вызывать граждан, которые достигли 25-летнего возраста.

По состоянию на 29 марта комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение всех 4269 поправок к законопроекту о мобилизации.

2 апреля Зеленский подписал закон, снижающий возраст призыва с 27 до 25 лет, закон, согласно которому граждане, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

Также был подписан закон о создании электронного реестра военнообязанных.

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