"Хочу бути артилеристом". Мобілізація в Україні перейде в цифру, можливість у два кліки

Черногоренко заявила, що у мобілізації важливий рекрутинговий підхід

Катерина Черногоренко (Фото: AрміяInform)

Мобілізація в Україні перейде до смартформату, а потрапити до армії можна буде "у два кліки". Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

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За її словами, наступним етапом буде впровадження мобілізації, за якої можна подати заявку до армії в електронному форматі.

"Це можливість у два кліки: Я хочу стати оператором дронів, Я хочу стати артилеристом тощо", – заявила Черногоренко.

Вона зазначила, що у мобілізації важливий рекрутинговий підхід, щоб люди розуміли весь свій маршрут в армії і могли самі його контролювати, а також обирати.

"Тоді питання про електронні повістки, сам факт їхнього існування відпаде саме по собі. Я вважаю, що людина повинна мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до командира, якому він довіряє. Це цільовий рекрутинг", – сказала чиновниця.

Раніше в Генштабі заявили, що територіальні центри комплектування (військкомати) почнуть викликати громадян, які досягли 25-річного віку.

Станом на 29 березня комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до законопроєкту про мобілізацію.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років, закон, згідно з яким громадяни, визнані обмежено придатними, мають пройти повторний медичний огляд.

Також було підписано закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних.

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