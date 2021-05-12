Хомчак: Главным способом достижения целей ВСУ будет удаленное бесконтактное воздействие

Дистанционное бесконтактное воздействие на противника станет главным способом достижения целей боя и операций Вооруженных Сил Украины. Об этом на форуме "Украина 30. Безопасность страны" заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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"Применение высокоточного оружия приобретет прерогативный характер", – подчеркнул начальник Генерального штаба.

Хомчак добавил, что в ближайшей перспективе особое внимание будет сосредоточено на развитии "объединенных возможностей" родов войск, а в среднесрочной – на наращивании ракетного потенциала и переходе на новые и модернизированные образцы ракетно-артиллерийского вооружения.

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Как выразился Хомчак, "планируется обеспечить армию современными средствами противовоздушной и противоракетной обороны". Он не раскрыл, о каких системах идет речь – отечественных, зарубежных или смешанном типе вооружения.

Какие конкретно сроки и бюджет отводят власти на развитие авиации, в частности беспилотной, наращивание корабельного состава, перевооружение "новейшей бронетехникой", разработку роботизированных систем, БПЛА и систем управления войсками и оружием, в том числе на основе искусственного интеллекта, генерал-полковник не уточнил.

"Одним из наших приоритетов является дальнейшее развитие Сил специальных операций", – добавил он.

До 2025 года, по прогнозам Генштаба, ВСУ будут на 80-90% укомплектованы кадровыми военнослужащими. Остальные – контрактники-резервисты.

В марте 2021-го президент Зеленский утвердил решение СНБО о стратегии военной безопасности: цель и приоритеты.

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Евгений Пилипенко

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