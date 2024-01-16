"Хотелось встать и заехать по лицу". Кулеба рассказал о переговорах с Лавровым

Кулеба заявил, что переговоры с Лавровым были одними из наиболее тяжелых в его дипломатической карьере

Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах со своим российским "коллегой" Сергеем Лавровым весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью каналу Бомбардир.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, самые тяжелые переговоры — это те, на которых "собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить".

Он отметь, что такие переговоры у него были около двух-трех раз.

"Одни из их — встреча с Лавровым в Анталии весной 2022 года", — сказал Кулеба.

Ранее глава ведомства заявил, что армия России лучше адаптировалась к войне против Украины, но ее ждут поражения в 2024 году.

Трамп начал выигрывать праймериз республиканцев. Кулеба: Украина не будет лезть в выборы в США.

Кулеба об ударах по России: Полезно показывать россиянам, что реальность отличается от ТВ.

Нужно уже сейчас думать об украино-польском альянсе в рамках Евросоюза — Кулеба.

Читайте также: Кулеба: Если закончится оружие, то будем сражаться лопатами. На карте существование нации