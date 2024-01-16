"Хотелось встать и заехать по лицу". Кулеба рассказал о переговорах с Лавровым
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о переговорах со своим российским "коллегой" Сергеем Лавровым весной 2022 года. Об этом он сообщил в интервью каналу Бомбардир.
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По его словам, самые тяжелые переговоры — это те, на которых "собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить".
Он отметь, что такие переговоры у него были около двух-трех раз.
"Одни из их — встреча с Лавровым в Анталии весной 2022 года", — сказал Кулеба.
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