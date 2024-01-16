"Хотілося встати і заїхати по обличчю". Кулеба розповів про переговори з Лавровим

Кулеба заявив, що переговори з Лавровим були одними з найважчих у його дипломатичній кар'єрі

Дмитро Кулеба (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про переговори зі своїм російським "колегою" Сергієм Лавровим навесні 2022 року. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Бомбардир.

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За його словами, найважчі переговори — це ті, на яких "співрозмовникові хочеться встати і заїхати по обличчю, але ти не можеш собі цього дозволити".

Він наголосив, що такі переговори у нього були близько двох-трьох разів.

"Одні з них – зустріч із Лавровим в Анталії навесні 2022 року", — сказав Кулеба.

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