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Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на стороне ВСУ – спикер

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 10:33
Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на стороне ВСУ – спикер - Фото
Валерий Шершень (Скриншот видео)

Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Ukrainian military TV.

По словам спикера, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, осуществляют разминирование, принимают меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне повышенного внимания – тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское южнее Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Тут преимущество на нашей стороне", – сообщил Шершень.

Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на стороне ВСУ – спикер

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Наталья Медведева
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войнаВалерий Шершеньстаромайорское
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