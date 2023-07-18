Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на стороне ВСУ – спикер

Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Ukrainian military TV.

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По словам спикера, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, осуществляют разминирование, принимают меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне повышенного внимания – тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское южнее Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Тут преимущество на нашей стороне", – сообщил Шершень.

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