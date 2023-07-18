Идут тяжелые бои за Старомайорское, преимущество на стороне ВСУ – спикер
18.07.2023, 10:33
Валерий Шершень (Скриншот видео)
Вооруженные Силы Украины ведут тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире Ukrainian military TV.
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По словам спикера, Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, осуществляют разминирование, принимают меры контрбатарейной борьбы.
"В зоне повышенного внимания – тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское южнее Макаровки, по течению реки Мокрые Ялы. Тут преимущество на нашей стороне", – сообщил Шершень.
- 17 июля 2023 года Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытались вернуть утраченное положение в северной части под Старомайорским.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне перешли в наступление на Купянском направлении.
- На Лимано-Купянском направлении армия РФ сосредоточила очень мощную группировку – более 100 000 личного состава, более 900 танков, более 555 артсистем, 370 реактивных систем залпового огня.
- Россияне начали наступать на Купянском направлении 15 июля. У них две задачи – Минобороны.
- Утром 18 июля Генштаб сообщил, что ВСУ имеет успех на юге – в направлении Пологов и Бердянска.
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