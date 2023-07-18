Йдуть важкі бої за Старомайорське, перевага на боці ЗСУ – спікер

Збройні Сили України ведуть тяжкі бої за населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Ukrainian military TV.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами спікера, Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, здійснюють розмінування, вживають заходів контрбатарейної боротьби.

"У зоні підвищеної уваги – важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, за течією річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці", – повідомив Шершень.

Читайте також: У Міноборони розповіли, як БМП M2 Bradley спалив два російські танки в одному бою – фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.