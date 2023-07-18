Йдуть важкі бої за Старомайорське, перевага на боці ЗСУ – спікер
18.07.2023, 10:33
Валерій Шершень (Скриншот відео)
Збройні Сили України ведуть тяжкі бої за населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Ukrainian military TV.
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За словами спікера, Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, здійснюють розмінування, вживають заходів контрбатарейної боротьби.
"У зоні підвищеної уваги – важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, за течією річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці", – повідомив Шершень.
- 17 липня 2023 року Генштаб ЗСУ повідомляв, що росіяни намагалися повернути втрачене становище у північній частині під Старомайорським.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни перейшли у наступ на Куп'янському напрямку.
- На Лимано-Куп'янському напрямку армія РФ зосередила дуже потужне угруповання – понад 100 000 особового складу, понад 900 танків, понад 555 артсистем, 370 реактивних систем залпового вогню.
- Росіяни почали наступати на Куп'янському напрямку 15 липня. У них два завдання – Міноборони.
- Вранці 18 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ мають успіх на півдні – у напрямку Пологів та Бердянська.
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