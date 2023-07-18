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Йдуть важкі бої за Старомайорське, перевага на боці ЗСУ – спікер

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18.07.2023, 10:33
Йдуть важкі бої за Старомайорське, перевага на боці ЗСУ – спікер - Фото
Валерій Шершень (Скриншот відео)

Збройні Сили України ведуть тяжкі бої за населений пункт Старомайорське Донецької області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі Ukrainian military TV.

За словами спікера, Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на досягнутих рубежах, проводять аеророзвідку місцевості, здійснюють розмінування, вживають заходів контрбатарейної боротьби.

"У зоні підвищеної уваги – важкі бої за населений пункт Старомайорське на південь від Макарівки, за течією річки Мокрі Яли. Тут перевага на нашому боці", – повідомив Шершень.

Йдуть важкі бої за Старомайорське, перевага на боці ЗСУ – спікер

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Наталія Медведєва
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війнаВалерій Шершеньстаромайорське
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