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Иловайск. Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру

Иловайск. Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру - Фото
Петр Порошенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.11.2019, 15:26

В деле пятый президент проходит как свидетель

Пятый президент Петр Порошенко сегодня не явился на допрос в качестве свидетеля по делу об Иловайской трагедии в Главную военную прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что пятого президента ждали на 10 часов утра, однако он не пришел. О причинах неявки он также не сообщил, добавляют в ведомстве. "Поэтому свидетель повторно вызван на допрос на 10:00 19 ноября 2019 года", - сказано в сообщении.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в блоге для УП сообщил, что его подзащитный не получал повесток на допрос. И напомнил, что сегодня в пленарном режиме работает Верховная Рада, где Порошенко работает во фракции Европейской солидарности. "Также информирую, что Петр Порошенко готов дать собственноручные показания, о чем работники прокуратуры уведомлены", - заявил Головань.

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Петр Порошенко допрос иловайская трагедия военная прокуратура
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