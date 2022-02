Информагентство Reuters опубликовало инфографику с "российским" Крымом: скриншот

Сегодня, 16 февраля, информационное агентство Reuters опубликовало статью, которую проиллюстрировало инфографикой, где украинский Крым изображен как "российская территория".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В материале "Российская газовая угроза в Европе" (Russian gas threat in Europe) использована карта, на которой оккупированный Россией Крым окрашен в такой же цвет, как и территория РФ.

Одним из источников, на основе которых была создана инфографика, Reuters указал российский Газпром.

Нажмите на изображение, чтобы его увеличить

Под соответствующую публикацию Reuters в Twitter посыпались возмущенные комментарии: "Эй, втф? Крым это Украина, а не Россия", "#CrimeaIsUkraine and Reuters is in russia's pocket" ("Крым это Украина, а Reuters – в кармане России", "В вашей команде есть кто-то, кто учился в школе и изучал географию? Крым это Украина", "Самое время начать отказываться от путинского газа" и другие.

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

В январе на переговорах США и НАТО отказали на требование России не принимать Украину в Альянс.

Вашингтон и союзники заявляют последние недели и дни, что новая атака РФ против Украины "может начаться в любой момент".

9 февраля более 20 иностранных журналистов побывали на линии разграничения на Донбассе. Им рассказали о текущей ситуации на Донбассе и привели примеры распространения некорректной информации относительно обострения ситуации в Украине отдельными западными СМИ.

Читайте также: Крым – это Украина. В приложении Apple Music for Artists исправили ошибки на карте

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.