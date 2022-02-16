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Информагентство Reuters опубликовало инфографику с "российским" Крымом: скриншот

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 23:45
Информагентство Reuters опубликовало инфографику с
Скриншот с сайта Reuters

Сегодня, 16 февраля, информационное агентство Reuters опубликовало статью, которую проиллюстрировало инфографикой, где украинский Крым изображен как "российская территория".

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В материале "Российская газовая угроза в Европе" (Russian gas threat in Europe) использована карта, на которой оккупированный Россией Крым окрашен в такой же цвет, как и территория РФ.

Одним из источников, на основе которых была создана инфографика, Reuters указал российский Газпром.

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Информагентство Reuters опубликовало инфографику с "российским" Крымом: скриншот

Под соответствующую публикацию Reuters в Twitter посыпались возмущенные комментарии: "Эй, втф? Крым это Украина, а не Россия", "#CrimeaIsUkraine and Reuters is in russia's pocket" ("Крым это Украина, а Reuters – в кармане России", "В вашей команде есть кто-то, кто учился в школе и изучал географию? Крым это Украина", "Самое время начать отказываться от путинского газа" и другие.

Информагентство Reuters опубликовало инфографику с "российским" Крымом: скриншот

Информагентство Reuters опубликовало инфографику с "российским" Крымом: скриншот

Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Евросоюз и США ввели против РФ персональные и секторальные санкции.

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Наталия Медведева
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Reuters Крым карта
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