На Донбасс на линию фронта отвезли более 20-ти западных журналистов. Что им показали: фото

Фото: Минобороны

Сегодня, 9 февраля, более 20-ти иностранных журналистов побывали на линии разграничения на Донбассе. Поездку для западных СМИ в район проведения операции объединенных сил организовали Министерство обороны совместно с Министерством культуры и информационной политики, передает пресс-служба МОУ.

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Как отмечается, более двух десятков журналистов практически из всех стран Европы, Великобритании и США были ознакомлены с ситуацией безопасности непосредственно на линии разграничения.

С журналистами общались глава Минкульта Александр Ткаченко, замминистра обороны Анна Маляр, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, командующий объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Журналисты побывали в прифронтовой Авдеевке, пообщались там с военнослужащими, увидели, в каких условиях живут военные и гражданские.

Они посетили мемориальный комплекс защитникам Авдеевской промзоны, где почтили память павших за Украину военнослужащих.

Как отмечается, журналистам рассказали о текущей ситуации на Донбассе и привели примеры распространения некорректной информации относительно обострения ситуации в Украине отдельными западными СМИ.

"Они должны донести до своей аудитории правду: война продолжается, территория военных действий не расширяется, украинские военные удерживают позиции и дают отпор врагу", – сказал Ткаченко.

По словам Маляр, в январе Минобороны получило несколько сотен запросов от иностранных СМИ на посещение района ООС.

"Крайне важно, чтобы они, во-первых, побывали на позициях и увидели разрушительную силу этой войны, которую после себя оставляет здесь Российская Федерация и ее войска. А во-вторых, очень важно, чтобы они услышали информацию из первоисточника", – отметила Маляр.

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