Информация о мужчинах в Германии для ТЦК. Посол рассказал о фейке россиян про мобилизацию
Российская пропаганда вбросила фейк о том, что посольство Украины в Германии якобы просило миграционное ведомство страны предоставлять информацию об украинских мужчинах для дальнейшей передачи в территориальные центры комплектования (военкоматы). Об этом сообщил посол Киева в Берлине Алексей Макеев Укринформу.
По его словам, речь идет о фейковом письме от имени посольства в немецкие ведомства.
Он отметил, что посольство понимает, кто готовит подобные вбросы.
"Но, как всегда, все сделано несуразно. Призываю всех украинцев внимательно читать украиноязычные тексты и замечать ошибки. Потому что не научились еще москали писать на украинском", — сказал Макеев.
Ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заверил, что определенные нормы из предложенного Министерством обороны законопроекта о мобилизации точно не будут поддержаны Верховной Радой и будут изменены, однако некоторое принуждение для уклоняющихся от мобилизации все же будет внедрено, но какое именно – еще непонятно.
- 30 января правительство зарегистрировало в Раде новый законопроект о мобилизации. Список нововведений – здесь.
- В новой редакции законопроекта Кабмин предложил три наказания для уклонистов: арест счетов, лишение водительских прав, запрет на выезд за границу.
- Омбудсмен Лубинец заявил о "противоречивых нормах" в законопроекте. Однако призвал народных депутатов принять документ в первом чтении – замечания можно будет исправить ко второму.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.
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