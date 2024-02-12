Інформація про чоловіків у Німеччині для ТЦК. Посол розповів про фейк росіян щодо мобілізації

Макєєв заявив, що росіяни вкинули погано зроблений фейк щодо збору даних про чоловіків у Німеччині

Олексій Макєєв (Фото: скриншот з відео)

Російська пропаганда вкинула фейк про те, що посольство України в Німеччині просило міграційне відомство країни надавати інформацію про українських чоловіків для подальшого передання до територіальних центрів комплектування (військкомати). Про це повідомив посол Києва у Берліні Олексій Макєєв Укрінформу.

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За його словами, йдеться про фейковий лист від імені посольства до німецьких відомств.

Він зазначив, що посольство розуміє, хто готує подібні вкиди.

"Але, як завжди, все зроблено безглуздо. Закликаю всіх українців уважно читати україномовні тексти та помічати помилки. Тому що не навчилися ще москалі писати українською", — сказав Макєєв.

Раніше глава фракції Слуга народу Давид Арахамія запевнив, що певні норми із запропонованого Міністерством оборони законопроєкту про мобілізацію точно не будуть підтримані Верховною Радою і будуть змінені, проте деякий примус для тих, хто ухиляється від мобілізації, все ж таки буде впроваджено, але який саме – ще незрозуміло.

30 січня уряд зареєстрував у Раді новий законопроєкт про мобілізацію. Список нововведень – тут.

У новій редакції законопроєкту Кабмін запропонував три покарання для ухилянтiв: арешт рахунків, позбавлення прав водія, заборона на виїзд за кордон.

Омбудсмен Лубінець заявив про "суперечливі норми" у законопроєкті. Однак закликав народних депутатів ухвалити документ у першому читанні – зауваження можна буде виправити до другого.

7 лютого Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію у першому читанні.

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