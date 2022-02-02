Интенсивная военная подготовка вместо призыва: Резников разъяснил указ Зеленского
Министр обороны Алексей Резников прокомментировал вчерашний указ президента Владимира Зеленского, в котором есть поручение увеличить численность ВСУ на 100 000 человек в течение трех лет и разработать переход на систему интенсивной военной подготовки вместо срочной службы. Резников отметил, что это задание рассчитано на четыре года, передает пресс-служба Минобороны.
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Он сообщил, что в Минобороны подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная интенсивная подготовка, она будет длиться три-четыре месяца. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв и получат базовые военные навыки, сказал министр.
С 1 января 2024 года планируется уже полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки, проводя сборы и тренировки.
По словам Резникова, уже есть все расчеты и обоснования разных моделей выполнения указа, в ближайшее время Раде предложат пакет законопроектов.
Министр также отметил, что у профессиональных кадровых военных, контрактников и срочников отличаются подготовка, мотивация и видение армии в жизни.
"Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва", – добавил министр.
На сегодняшнем брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский сказал, что, по его мнению, численность ВСУ удастся увеличить на 100 000 быстрее, чем за два-три года.
- У Зеленского с начала его каденции говорят о возможной отмене срочной службы. Такие заявления делали экс-министр обороны Андрей Загороднюк, нынешний министр Алексей Резников, первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.
- 1 февраля 2022-го Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности. Им в частности предусматривается увеличение численность армии на 100 000 человек и разработка альтернативы срочной службе.
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