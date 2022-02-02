Интенсивная военная подготовка вместо призыва: Резников разъяснил указ Зеленского

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал вчерашний указ президента Владимира Зеленского, в котором есть поручение увеличить численность ВСУ на 100 000 человек в течение трех лет и разработать переход на систему интенсивной военной подготовки вместо срочной службы. Резников отметил, что это задание рассчитано на четыре года, передает пресс-служба Минобороны.

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Он сообщил, что в Минобороны подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная интенсивная подготовка, она будет длиться три-четыре месяца. Пройдя такую ​​подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв и получат базовые военные навыки, сказал министр.

С 1 января 2024 года планируется уже полностью заменить призыв на кратковременную интенсивную подготовку, постепенно увеличивая объемы вовлеченных и поддерживая их навыки, проводя сборы и тренировки.

По словам Резникова, уже есть все расчеты и обоснования разных моделей выполнения указа, в ближайшее время Раде предложат пакет законопроектов.

Министр также отметил, что у профессиональных кадровых военных, контрактников и срочников отличаются подготовка, мотивация и видение армии в жизни.

"Чтобы дать отпор врагу, нам нужна профессиональная армия для сдерживания и формат подготовки мобилизационного резерва", – добавил министр.

На сегодняшнем брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский сказал, что, по его мнению, численность ВСУ удастся увеличить на 100 000 быстрее, чем за два-три года.

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Оксана Житнюк

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