Иран получит от России военные технологии за дроны. Это подорвет Ближний Восток — Уоллес

Россия собирается поставить Ирану военные технологии в обмен на дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Москва планирует поставлять Тегерану передовые военные компоненты в обмен на БПЛА Shahed-136.

Он отметил, что Иран является одним из главных военных покровителей России.

Уоллес высказал мнение, что намерение РФ поставлять военные технологии Ирану подорвет Ближний Восток и международную безопасность.

"Мы должны разоблачить эту сделку, что я только что и сделал", — заявил министр.

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Дмитро Гриниченко

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