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Иран получит от России военные технологии за дроны. Это подорвет Ближний Восток — Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2022, 20:12
Иран получит от России военные технологии за дроны. Это подорвет Ближний Восток — Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: EPA)

Россия собирается поставить Ирану военные технологии в обмен на дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.

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По его словам, Москва планирует поставлять Тегерану передовые военные компоненты в обмен на БПЛА Shahed-136.

Он отметил, что Иран является одним из главных военных покровителей России.

Уоллес высказал мнение, что намерение РФ поставлять военные технологии Ирану подорвет Ближний Восток и международную безопасность. 

"Мы должны разоблачить эту сделку, что я только что и сделал", — заявил министр.

Читайте также: Иран передал России новую партию Shahed-136. В этот раз 250 штук за один раз — Зеленский

Дмитро Гриниченко
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Россия Великобритания война Иран Бен Уоллес
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