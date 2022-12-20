Иран получит от России военные технологии за дроны. Это подорвет Ближний Восток — Уоллес
Россия собирается поставить Ирану военные технологии в обмен на дроны-камикадзе, которыми оккупанты атакуют Украину. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин, цитирует его канал Sky News.
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По его словам, Москва планирует поставлять Тегерану передовые военные компоненты в обмен на БПЛА Shahed-136.
Он отметил, что Иран является одним из главных военных покровителей России.
Уоллес высказал мнение, что намерение РФ поставлять военные технологии Ирану подорвет Ближний Восток и международную безопасность.
"Мы должны разоблачить эту сделку, что я только что и сделал", — заявил министр.
- Также Уоллес сказал, что Россия в войне против Украины потеряла более 100 000 военных убитыми, ранеными и дезертирами. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов может быть уволен.
- Вооруженные Силы Украины сбили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки в ночь на 19 декабря, всего противник запустил около 35 БПЛА.
- Россия получила новую партию "шахедов" от Ирана, сообщала военная разведка.
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