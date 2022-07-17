Иран ввел санкции против американцев в ответ на "тупик" в переговорах по ядерному оружию
Иран ввел санкции еще в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео, на фоне неудачных переговоров по ядерному соглашению, сообщает Reuters со ссылкой на иранские госСМИ.
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Издание отмечает, что санкции Тегерана являются "символическим ответом" на многомесячные переговоры с США о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которые зашли в тупик.
МИД Ирана ввел санкции против американцев за их поддержку иранской группы диссидентов и боевиков "Моджахедин-е-Хальк".
В санкционный список, в частности, попали личный адвокат экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и экс-госсекретарь Майк Помпео.
Иран уже вводил санкции в отношении 51 американца в январе и в апреле против еще 24-х. Санкции позволяют иранским властям конфисковать активы американцев, которые они держат в Иране.
Тегеран огласил о расширении санкционного списка против американцев, после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, что может быть символическим, учитывая вероятное отсутствие активов у этих американцев в Иране, сообщает издание.
- В июне 2022 года Иран провел второе испытание ракеты-носителя собственного производства.
- 10 июля стало известно, что Иран запустил обогащение урана до "оружейного" уровня. В начале лета в CNN писали, что Иран "как никогда близок к созданию ядерного оружия".
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