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Иран ввел санкции против американцев в ответ на "тупик" в переговорах по ядерному оружию

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 10:02
Иран ввел санкции против американцев в ответ на
Президент Ирана ( Фото: ЕРА)

Иран ввел санкции еще в отношении 61 американца, в том числе бывшего госсекретаря США Майка Помпео, на фоне неудачных переговоров по ядерному соглашению, сообщает Reuters со ссылкой на иранские госСМИ.

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Издание отмечает, что санкции Тегерана являются "символическим ответом" на многомесячные переговоры с США о возобновлении ядерной сделки 2015 года, которые зашли в тупик.

МИД Ирана ввел санкции против американцев за их поддержку иранской группы диссидентов и боевиков "Моджахедин-е-Хальк".

В санкционный список, в частности, попали личный адвокат экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Иран уже вводил санкции в отношении 51 американца в январе и в апреле против еще 24-х. Санкции позволяют иранским властям конфисковать активы американцев, которые они держат в Иране.

Тегеран огласил о расширении санкционного списка против американцев, после того, как президент США Джо Байден завершил свою поездку на Ближний Восток, что может быть символическим, учитывая вероятное отсутствие активов у этих американцев в Иране, сообщает издание.

СПРАВКА. Иран отрицает, что стремится к созданию ядерного оружия, заявляя, что его ядерная программа преследует исключительно мирные цели. В 2015 году Тегеран заключил соглашение с шестью крупными государствами, согласно которому он ограничил свою ядерную программу, чтобы затруднить получение оружия в обмен на снятие экономических санкций. В 2018 году Трамп отказался от соглашения, что подтолкнуло Тегеран к нарушению ядерных ограничений соглашения.

Читайте также: Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие

Наталия Фреик
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Иран ядерное оружие джо байден
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