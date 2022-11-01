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Иран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально – ОП

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2022, 16:17
Иран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально – ОП - Фото
Дроны Shahed-136 на стартовой позиции (Фото - скриншот из видео Минобороны Ирана)

Иран, поставляющий России военные дроны и собирающийся передать баллистические ракеты, которые страна-агрессор использует против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины, является соучастником агрессии. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что такие действия делают Иран соучастником военных преступлений России в Европе и необходимо официально заявить об этом.

"Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными"

Наталія Медведєва
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война Иран дрон баллистические ракеты михаил подоляк
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