Иран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально – ОП

Иран, поставляющий России военные дроны и собирающийся передать баллистические ракеты, которые страна-агрессор использует против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины, является соучастником агрессии. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Если Иран передает РФ ракеты – он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами – он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС", – написал Подоляк.

Он подчеркнул, что такие действия делают Иран соучастником военных преступлений России в Европе и необходимо официально заявить об этом.

"Тегеран является соучастником агрессии в Европе и должен быть признан таким официально", – резюмировал советник главы Офиса президента.

Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения, заявляли в ГУР.

1 ноября CNN сообщило, что Иран готовится отправить РФ около 1000 баллистических ракет малой дальности класса "земля-земля" и ударных беспилотников для войны против Украины.

По прогнозу Воздушных сил ВСУ, Россия разместит иранские баллистические ракеты у северных границ Украины, чтобы максимально угрожать всей ее территории.

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Наталія Медведєва

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