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Иран: Заявления о применении иранских дронов в Украине "подтверждают их эффективность"

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 19:47
Иран: Заявления о применении иранских дронов в Украине
Генерал Мохаммад Багери и президент Ирана Хассан Рухани (Фото - EPA)

Глава генштаба Ирана генерал Мохаммад Багери сказал, что заявления об использовании Россией против Украины дронов иранского производства являются "доказательством эффективности" иранского оружия. Его высказывание цитирует Radio Liberty со ссылкой на иранское агентство Тасним.

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Багери напомнил, что Запад и Украина постоянно обвиняют Иран в поставках России дронов-камикадзе.

"Невзирая на то, что многие такие утверждения не соответствуют действительности, само их появление свидетельствует об эффективности, значении и высоком уровне иранских дронов", – сказал генерал.

22 декабря президент Владимир Зеленский выступая в Конгрессе США сказал, что "два государства-террориста, Россия и Иран, нашли друг друга в агрессии против Украины, и теперь только вопрос времени, когда они объединятся против кого-то еще".

  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал РФ дроны, но 9 ноября глава МИД страны признал поставки. Это якобы было еще до 24 февраля и "в небольших количествах". Президент Зеленский назвал это ложью.
  • После обвинений в поддержке оккупантов власти Ирана начали угрожать Зеленскому.
  • По данным ГУР, Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.
Сергій Бережний
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Иран ударные беспилотники Мохаммад Багери иранские дроны-камикадзе
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