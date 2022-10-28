Иранский БПЛА Mohajer-6 делают из бытовых комплектующих. Он уступает аналогам — разведка
Иранский беспилотник Mohajer-6 делают из комплектующих бытового назначения, он значительно уступает конкурентным аналогам. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики заявляют, что для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников Mohajer-6, которые Россия применяет в войне против Украины, используются бытовые компоненты.
Отмечается, что из-за этого беспилотник значительно уступает аналогам своих конкурентов.
Сотрудники разведки выяснили источники комплектующих, который россияне закупили у Ирана, также были обнаружены детали, маркированные официальным языком Ирана — фарси.
Все доказательства причастности иностранных государств к поставкам оружия и комплектующих России будут переданы в международные организации для наложения экономических санкций.
- Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
- Утром 17 октября Россия атаковала иранскими беспилотниками Shahed-136 центр Киева и другие города Украины. МИД официально обвинил Иран в соучастии в агрессии против Украины.
- Союз России и Ирана является серьезной угрозой, на которую нужно обращать пристальное внимание, заявил представитель Государственного департамента США Ведант Патель.
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