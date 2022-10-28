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Иранский БПЛА Mohajer-6 делают из бытовых комплектующих. Он уступает аналогам — разведка

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 13:04
Иранский БПЛА Mohajer-6 делают из бытовых комплектующих. Он уступает аналогам — разведка - Фото
БПЛА Mohajer-6 (Фото: ГУР)

Иранский беспилотник Mohajer-6 делают из комплектующих бытового назначения, он значительно уступает конкурентным аналогам. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников Mohajer-6, которые Россия применяет в войне против Украины, используются бытовые компоненты. 

Отмечается, что из-за этого беспилотник значительно уступает аналогам своих конкурентов. 

Сотрудники разведки выяснили источники комплектующих, который россияне закупили у Ирана, также были обнаружены детали, маркированные официальным языком Ирана — фарси. 

Все доказательства причастности иностранных государств к поставкам оружия и комплектующих России будут переданы в международные организации для наложения экономических санкций. 

СПРАВКА. В начале осени к ракетным ударам Россия подключила иранские дроны-камикадзе Shahed-136 — оккупанты маркируют их как "Герань-2". 24 сентября МИД Украины призвал Иран "немедленно прекратить поставки оружия в РФ для убийств украинцев, а не искать оправдания". Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не предоставлял России какого бы то ни было оружия для использования в войне против Украины, и настаивает на необходимости политического решения конфликта.

Читайте также: Иран начнет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время — разведка 

Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война Иран разведка беспилотники
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