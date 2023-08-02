История с "депутатами-уклонистами" из Киевсовета. Подозрение вручили и экс-командиру части

Бывшему командиру воинской части, который отправил подчиненных в Киевскую городскую военную администрацию, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Как отмечается, экс-командиру воинской части сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом служебных полномочий при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только главнокомандующим Вооруженными Силами Украины.

Он издал приказ о командировке четырех подчиненных ему военнослужащих в Киевскую городскую военную администрацию.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

1 августа 2023 года спецпрокуроры совместно с ГБР сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТрО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще один – помощником депутата Киевсовета.

Им инкриминируют уклонение от несения обязанностей военной службы, потому что, по данным следствия, в течение года они не являлись на военную службу, получая денежное довольствие из воинской части.

В партии Евросолидарность заявили, что депутаты-военнослужащие получили приказ командира отбыть в распоряжение ВГА Киева.

27 июня СБУ и ГБР сообщили о подозрении бывшему народному депутату, отдыхавшему на Мальдивах во время войны.

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