UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истребители для Украины. Кулеба обсудил с Канадой "авиационную коалицию"

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 11:11
Истребители для Украины. Кулеба обсудил с Канадой
Дмитрий Кулеба (скриншот)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с канадской коллегой Мелани Жоли и на брифинге после общения тет-а-тет сообщил, что пригласил Канаду войти в формируемую "авиационную коалицию" помощи Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция", – сказал он.

По словам главы МИД, этому вопросу они "уделили большое внимание во время нашего общения".

Читайте также: Британия: У России осталось 1500 боевых самолетов, масштабно их использовать не будут

После этого Жоли перебила Кулебу, сказав, что "я здесь не для того, чтобы... [далее неразборчиво]".

Министр выслушал и с улыбкой добавил: "Окей. Что бы я ни сказал, вы кивнули, так что теперь вы согласны".

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война самолет канада авиация военная помощь дмитрий кулеба мелани жоли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 