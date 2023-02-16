Истребители для Украины. Кулеба обсудил с Канадой "авиационную коалицию"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с канадской коллегой Мелани Жоли и на брифинге после общения тет-а-тет сообщил, что пригласил Канаду войти в формируемую "авиационную коалицию" помощи Украине.
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"Я передал Мелани приглашение присоединиться к новой коалиции, которую мы создаем. Это авиационная коалиция", – сказал он.
По словам главы МИД, этому вопросу они "уделили большое внимание во время нашего общения".
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После этого Жоли перебила Кулебу, сказав, что "я здесь не для того, чтобы... [далее неразборчиво]".
Министр выслушал и с улыбкой добавил: "Окей. Что бы я ни сказал, вы кивнули, так что теперь вы согласны".
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