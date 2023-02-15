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Британия не даст Украине истребители в ближайшие несколько месяцев или даже лет – Уоллес

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 12:29
Британия не даст Украине истребители в ближайшие несколько месяцев или даже лет – Уоллес - Фото
Бен Уоллес (Фото: Tomasz Waszczuk/EPA)

Британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон нескоро отправит истребители для Воздушных сил ВСУ, и пока основное внимание британцев будет уделено тому, чтобы Украина могла защитить себя в долгосрочной перспективе. Об этом он сказал в интервью BBC Breakfast.

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Великобритания в феврале 2023 года первая согласилась обучать украинских пилотов на самолетах стандарта НАТО, однако это не значит, что такие боевые машины Украина получит в ближайшие месяцы.

"Я не думаю, что в ближайшие несколько месяцев или даже лет мы обязательно передадим истребители. Это самолеты... Вы просто не можете научиться летать за неделю или две, это займет много времени", – сказал он.

По словам Уоллеса, просто передать самолеты нельзя, "им нужна пит-бригада, как у команд в Формуле-1", то есть "сотни инженеров и пилотов, и это не то, что вы можете просто создать за несколько месяцев".

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Глава Минобороны страны подчеркнул, что Лондон "не собирается размещать, знаете ли, 200 военнослужащих Королевских ВВС в Украине во время войны".

Он подытожил, что усилия союзников направлены на "долгосрочную устойчивость" Украины, а не только ее актуальные потребности.

Ранее премьер Великобритании Риши Сунак поручил Уоллесу изучить, какие британские самолеты в перспективе могут быть отправлены в Украину. 

Великобритания учит украинских солдат воевать по западной модели, сообщил в том же интервью глава Минобороны страны.

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Євген Пилипенко
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Великобритания война самолет истребитель авиация военная помощь Бен Уоллес
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