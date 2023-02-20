ISW: РФ наступает в Луганской области, ей не хватает резервов. Атаки будут безуспешными

Российские оккупанты ведут наступление в Луганской области, но им не хватает резервов для поддержания темпов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что сейчас продолжается основная фаза наступательных операций россиян в Луганской области, однако Москве, вероятно, не хватает свободных резервов, чтобы резко увеличить масштабы или интенсивность атак.

Отмечается, что у армии РФ отсутствуют несколько критических танковых частей — это говорит о том, что противник борется за восстановление техники и танков, которые были потеряны в ходе неудачных наступлений.

ISW пишет, что россияне почти наверняка все еще имеют в резерве несколько механизированных частей, но ввод этих ограниченных резервов на передовую в Луганской области вряд ли радикально изменит ход наступления.

Институт подчеркивает, что наступление России, скорее всего, продолжится еще некоторое время и может иногда набирать обороты по мере задействования резервов, если они будут, но оно достигнет своей кульминации без достижения целей и каких-либо значимых успехов.

Ранее в сводке Генерального штаба сообщалось, что украинские воины отбили атаки в районах Гряниковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, а также Васюковки, Дубово-Васильевки, Берховки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

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Дмитро Гриниченко

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