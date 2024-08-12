ISW: Украинские силы продвинулись в Курской области, несмотря на заявления России

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские силы продвинулись на запад и северо-запад в Курской области, хотя пропагандистские ресурсы РФ в основном утверждали, что российским военным удалось стабилизировать ситуацию. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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По информации аналитиков ISW, о продвижении украинских сил свидетельствуют геолокационные кадры и российские и украинские репортажи от 10 и 11 августа.

Российские пропагандисты утверждали, что украинская наступательная активность в Курской области снизилась, а существенных изменений на линии фронта не произошло. Другие российские источники и военный обозреватель Константин Машовец заявляли, что украинские военные продвинулись к селу Снагость (южнее Коренево). Геолокационные кадры, опубликованные в воскресенье, 11 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно действовали и юго-восточнее Коренево.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные в тот же день, указывают на то, что украинские силы продвинулись вблизи Кремяного (восточнее Коренево) и Черкасского Поречья (севернее Суджи).

Кроме этого, аналитики утверждают, что украинские силы недавно действовали к западу от Малой Локни (к северо-западу от Суджи), у Заолешенки, к юго-востоку от Гончаровки и к юго-западу от Гоголевки (юго-западнее Суджи).

Причастность Украины к происходящему в Курской области РФ ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

Фото: Институт изучения войны

6 августа 2024 года Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России.

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Зеленского сообщило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.

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