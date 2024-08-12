ISW: Українські сили просунулись в Курській області попри заяви РФ про стабілізацію ситуації

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Українські сили просунулися на захід і північний захід у Курській області, хоча пропагандистські ресурси РФ здебільшого стверджували, що російським військовим вдалось стабілізували ситуацію. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією аналітиків ISW, про просування українських сил свідчать геолокаційні кадри та російські й українські репортажі від 10 і 11 серпня.

Російські пропагандисти стверджували, що українська наступальна активність у Курській області зменшилася, а суттєвих змін на лінії фронту не відбулося. Інші російські джерела й військовий оглядач Костянтин Машовець заявляли, що українські військові просунулися до села Снагость (на південь від Коренево). Геолокаційні кадри, опубліковані в неділю, 11 серпня, свідчать про те, що українські сили нещодавно діяли й на південний схід від Коренево.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані того самого дня, вказують на те, що українські сили просунулися поблизу Крем’яного (на схід від Коренево) та в Черкаському Поріччі (на північ від Суджі).

Крім цього, аналітики стверджують, що українській сили нещодавно діяли на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі), біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки й на південний захід від Гоголівки (на південний захід від Суджі).

Причетність України до подій у Курській області РФ жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

Фото: Інститут вивчення війни

6 серпня 2024 року Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах розповсюджуються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії.

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Зеленського повідомило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області.

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