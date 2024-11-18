Италия не разрешает Украине использовать свои ракеты для ударов по России – глава МИД
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не давала разрешение на удары своими ракетами по территории России. Об этом он сообщил в кулуарах встречи глав дипломатии Евросоюза, передает Le Monde.
"Наша позиция относительно применения Украиной оружия не меняется, оно может применяться только внутри украинской территории", – заявил он.
Глава итальянского МИД также выступил за проведение "мирной конференции" с участием представителей России, Китая, Бразилии и Индии. Он надеется на положительное влияние Китая в том, чтобы заставить Россию понять, что пора прекратить "бессмысленную войну".
Также он прокомментировал участие солдат Северной Кореи в войне РФ против Украины. По словам Таяни, это "не является хорошим сигналом".
- 20 сентября Таяни выступил за участие России и Китая в Саммите мира. Он подчеркнул, что Италия не ведет войну с Россией.
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- 18 ноября в МИД Франции заявили, что еще не приняли окончательного решения по дальнобойным ударам вглубь России.
- Глава евродипломатии Боррель заявил, что Европа должна разрешить использовать свои ракеты для ударов по территории России.
- Президент Венесуэлы назвал "безумным" разрешение дальнобойных ударов по РФ и заявил, что "американский империализм вступил в фазу безумия".