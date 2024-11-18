Италия не разрешает Украине использовать свои ракеты для ударов по России – глава МИД

Министр иностранных дел выступает за проведение мирной конференции с участием, в том числе, представителей России

Антонио Таяни (Фото: страница X политика)

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что страна не давала разрешение на удары своими ракетами по территории России. Об этом он сообщил в кулуарах встречи глав дипломатии Евросоюза, передает Le Monde.

"Наша позиция относительно применения Украиной оружия не меняется, оно может применяться только внутри украинской территории", – заявил он.

Глава итальянского МИД также выступил за проведение "мирной конференции" с участием представителей России, Китая, Бразилии и Индии. Он надеется на положительное влияние Китая в том, чтобы заставить Россию понять, что пора прекратить "бессмысленную войну".

Также он прокомментировал участие солдат Северной Кореи в войне РФ против Украины. По словам Таяни, это "не является хорошим сигналом".