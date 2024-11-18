Італія не дозволяє Україні використовувати свої ракети для ударів по Росії – голова МЗС

Міністр закордонних справ виступає за проведення мирної конференції за участю, зокрема, представників Росії

Антоніо Таяні (Фото: сторінка X політика)

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не давала дозволу на удари своїми ракетами по території Росії. Про це він повідомив у кулуарах зустрічі голів дипломатії Євросоюзу, повідомляє Le Monde.

"Наша позиція щодо застосування Україною зброї не змінюється, вона може застосовуватися лише всередині української території", – заявив він.

Глава італійського МЗС також виступив за проведення "мирної конференції" за участю представників Росії, Китаю, Бразилії та Індії. Він сподівається на позитивний вплив Китаю в тому, щоб змусити Росію зрозуміти, що настав час припинити "безглузду війну".

Також він прокоментував участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. За словами Таяні, це "не є добрим сигналом".