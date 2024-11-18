Італія не дозволяє Україні використовувати свої ракети для ударів по Росії – голова МЗС
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що країна не давала дозволу на удари своїми ракетами по території Росії. Про це він повідомив у кулуарах зустрічі голів дипломатії Євросоюзу, повідомляє Le Monde.
"Наша позиція щодо застосування Україною зброї не змінюється, вона може застосовуватися лише всередині української території", – заявив він.
Глава італійського МЗС також виступив за проведення "мирної конференції" за участю представників Росії, Китаю, Бразилії та Індії. Він сподівається на позитивний вплив Китаю в тому, щоб змусити Росію зрозуміти, що настав час припинити "безглузду війну".
Також він прокоментував участь солдатів Північної Кореї у війні проти України. За словами Таяні, це "не є добрим сигналом".
- 20 вересня Таяні виступив за участь Росії та Китаю у Саміті миру. Він наголосив, що Італія не веде війни з Росією.
- 17 листопада NYT заявило, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.
- 18 листопада в МЗС Франції заявили, що ще не ухвалили остаточного рішення щодо далекобійних ударів у глиб Росії.
- Глава євродипломатії Боррель заявив, що Європа має дозволити використовувати свої ракети для ударів по території Росії.
- Президент Венесуели назвав "божевільним" дозвіл далекобійних ударів по РФ і заявив, що "американський імперіалізм вступив у фазу божевілля".