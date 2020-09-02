"Пророссийское издание" исказило слова Фокина о всеобщей амнистии - Гармаш

Представитель Донецка в ТКГ убежден, что скандал с заявлениями Фокина - результат недопонимания и манипуляций

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Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что "пророссийское издание" вырезало принципиальную фразу из интервью замглавы делегации Витольда Фокина, где он говорит о необходимости всеобщей амнистии. Об этом Гармаш написал в своем Facebook.

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По словам Гармаша, он сегодня общался на эту тему с Фокиным, и тот ему показал согласованный текст интервью, "который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано".

"В частности, после слов о всеобщей амнистии, оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова, почему-то, пропали…" - написал Гармаш.

Кроме того он утверждает, что позиция Фокина по особому статусу Донбасса - " тоже не совсем то, о чем все подумали".

По словам Гармаша, Фокин понимает под особым статусом "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил Кравчук".

"Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в недопонимании и манипуляции кое кого человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики не сориентировался в этих мутных водах. Деда просто подставили, и я имею ввиду не только пророссийское издание… Бог им судья", - написал Гармаш.

29 августа Страна опубликовала интервью с Фокиным, где он говорит следующее: "Чтобы прекратить войну, уберечь жизни бойцов и командиров, моя позиция — нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше — всего Донбасса".

В другом месте интервью Фокин сказал: "Когда я говорю о компромиссе, то не имею в виду игру на одни ворота. Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса".

ОБНОВЛЕНО В 00:03 3 СЕНТЯБРЯ. Главред Cтраны Игорь Гужва написал в Facebook, что Гармаш "распространил лживую информацию о том, что якобы "Страна" убрала фразы из согласованного текста интервью с Витольдом Фокиным".

Гужва утверждает, что в утвержденном варианте интервью нет слов "кроме тех, у кого руки по локоть в крови".

"Фраза по амнистии там звучит также как и в тексте опубликованного интервью", - написал Гужва.

После интервью Стране на Фокина обрушилась волна критики.

Министр МВД Арсен Аваков назвал слова Фокина " нелепыми политическими спекуляциями" .

Не согласился с предложением Фокина по амнистии и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Глава делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев призвл вывести Фокина из украинской делегации в ТКГ.

представители действующей власти критикуют его заявления о Донбассе, поскольку имеют связь с "предшественниками". О том, что его слова в интервью Стране искажены, он ничего не сказал. 31 августа в комментарии 5 каналу Фокин заявил , что

Вадим Ребрина

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