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Израиль атаковали ракетами из Ливана – в ответ был открыт огонь "по ряду целей"

19.05.2021, 17:56
Израиль атаковали ракетами из Ливана – в ответ был открыт огонь
Иллюстративное фото (ЕРА)

По территории Израиля с территории Ливана были запущены четыре ракеты – в ответ израильская артиллерия открыла огонь "по ряду целей" в Ливане. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Израиля. 

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Отмечается, что один пуск был перехвачен силами противовоздушной обороны, остальные ракеты – упали в море и на открытую местность. 

Как пишет The Times of Israel, сирены звучали в городах на севере Израиля, в районе Хайфы и ее окрестностях, включая Шфарам, Акко и регион Крайот.

"Израиль считает, что подобные атаки были совершены палестинскими группировками", – сообщает издание.

СПРАВКА. Новая эскалация Палестина-Израиль началась со стычек палестинцев с силовиками у мечети Аль-Акса в Иерусалиме после решения суда о выселении арабских семей из некоторых домов в городе, чтобы вернуть их израильтянам, владевшим этим жильем до 1948-го. Начались стычки израильских арабов и евреев. Из Газы по Израилю запущено уже >3700 ракет (до 540 из них упали в самом секторе). Армия в ответ нанесла ~1000 ударов по сектору. Разрушены >130 зданий, >320 квартир и домов повреждены. Погибли >220 палестинцев и около 10 израильтян.

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Станислав Стороженко
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обстрел Израиль артиллерия Ливан ракеты
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