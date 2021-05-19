Израиль атаковали ракетами из Ливана – в ответ был открыт огонь "по ряду целей"
По территории Израиля с территории Ливана были запущены четыре ракеты – в ответ израильская артиллерия открыла огонь "по ряду целей" в Ливане. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Израиля.
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Отмечается, что один пуск был перехвачен силами противовоздушной обороны, остальные ракеты – упали в море и на открытую местность.
Как пишет The Times of Israel, сирены звучали в городах на севере Израиля, в районе Хайфы и ее окрестностях, включая Шфарам, Акко и регион Крайот.
"Израиль считает, что подобные атаки были совершены палестинскими группировками", – сообщает издание.
- В мае Израиль начал разрушать "метро" Газы бетонобойными бомбами.
- ООН обвинила Израиль и боевиков Газы в военных преступлениях, но говорит – "силы неравны".
- США призвали Израиль не начинать наземную операцию в секторе. Администрация Байдена ранее направила в регион спецпосланника.
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