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"Жестокие бои в районе Клещеевки". Генштаб рассказал о ситуации на фронте – карта

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 07:27
Фото: 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

В субботу, 9 сентября, на фронте произошло более 30 боевых столкновений, сообщил в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, российская армия пыталась прорвать оборону ВСУ недалеко от Бахмута – в частности, возле Орехово-Василовки и Богдановки. Также продолжаются жесткие бои в районе Клещеевки.

"Жестокие бои в районе Клещеевки". Генштаб рассказал о ситуации на фронте – карта

Южнее, в районе Марьинки, украинские войска отбили 15 атак российских войск.

О продвижении украинской армии Генеральный штаб сообщает немного. "На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций", – говорится в сводке.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады противника и поражают его тылы.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Кроме того, противовоздушной обороной уничтожены три разведывательных БпЛА.

Подразделениями ракетных войск поражены шесть артиллерийских средств, один зенитно-ракетный комплекс, один район сосредоточения личного состава и один склад горюче-смазочных материалов противника.

  • 22 августа воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.
  • 28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение Работино.
  • 9 сентября спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что ВСУ "не быстро, но выдавливают" россиян из района Работино на Мелитопольском направлении.

Читайте также: Кулеба о деоккупации Работино в деталях: На каждый квадратный метр было по шесть мин

Андрей Водяный
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