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"Жорсткі бої в районі Кліщіївки". Генштаб розказав про ситуацію на фронті – мапа

Этот материал также доступен на русском
10.09.2023, 07:27
Фото: 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Протягом суботи, 9 вересня, на фронті сталося понад 30 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними військових, російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ неподалік від Бахмута – зокрема, біля Оріхово-Василівки й Богданівки. Також тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

"Жорсткі бої в районі Кліщіївки". Генштаб розказав про ситуацію на фронті – мапа

Південніше, в районі Мар'їнки, українські війська відбили 15 атак російських військ.

Про просування української армії Генеральний штаб повідомляє небагато. "На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій", – йдеться у зведенні.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади противника та завдають ураження по його тилах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено шість артилерійських засобів, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу та один склад паливно-мастильних матеріалів противника.

  • 9 вересня речник Сил оборони Таврійського напрямку розказав, що ЗСУ "не швидко, але видавлюють" росіян з району Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Читайте також: Кулеба про деокупацію Роботиного у деталях: На кожен квадратний метр було по шість мін

Андрій Водяний
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