Российский эксперт заявил в эфире, что РФ использует иранские дроны, но не признает этого

В России на одном из пропагандистских телеканалов военный эксперт попросил не говорить об иранских дронах, поскольку власти страны не признают их поставки. Он думал, что его не слышно. На это обратили внимание в Настоящем времени.

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Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире одной из российских пропагандистских программ попросил не говорить об иранских дронах, поскольку власти страны не признают их поставки.

"Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских [дронах]... Потому что это классика истории, ж*па есть, а слова нету. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", – сказал Пухов перед началом эфира, полагая, что его не слышно.

В комментарии другому изданию Пухов заявил, что не помнит произошедшего: "Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом".

С 7 по 18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. Погибли более 70 человек, травмированы более 240.

19 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение месяца в Украине сбили 233 "шахеда".

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Наталія Медведєва

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