Кабмин назначил Елену Ивановскую языковым омбудсменом: что о ней известно
На заседании во вторник, 15 июля, правительство назначило уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность уполномоченного по защите государственного языка", — говорится в сообщении.
Ивановская родилась 10 марта 1968 года в Хмельницкой области. Она – украинская фольклористка, профессор и доктор филологических наук.
С 1995 года работает в Киевском национальном университете имени Шевченко. Занимает должность заместителя директора Института филологии КНУ по воспитательной работе и возглавляет кафедру фольклористики.
- 2 июля правительство уволило Тараса Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка. 8 июля должен был завершиться его срок работы.
- Парламентарий Рудык сообщал, что подготовил депутатское обращение к министрам и уполномоченному ВР по правам человека, чтобы кандидатуру Кременя подали на рассмотрение Кабмина для назначения повторно.
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