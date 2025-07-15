Кабмин назначил Елену Ивановскую языковым омбудсменом: что о ней известно

Елена Ивановская заменила на посту Тараса Кременя, которого правительство уволило 2 июля

Елена Ивановская по центру (Фото: Facebook-аккаунт Кино Круг)

На заседании во вторник, 15 июля, правительство назначило уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначена Ивановская Елена Петровна на должность уполномоченного по защите государственного языка", — говорится в сообщении.

Ивановская родилась 10 марта 1968 года в Хмельницкой области. Она – украинская фольклористка, профессор и доктор филологических наук.

С 1995 года работает в Киевском национальном университете имени Шевченко. Занимает должность заместителя директора Института филологии КНУ по воспитательной работе и возглавляет кафедру фольклористики.

2 июля правительство уволило Тараса Кременя с должности уполномоченного по защите государственного языка. 8 июля должен был завершиться его срок работы.

Парламентарий Рудык сообщал, что подготовил депутатское обращение к министрам и уполномоченному ВР по правам человека, чтобы кандидатуру Кременя подали на рассмотрение Кабмина для назначения повторно.