Кабмін призначив Олену Івановську мовною омбудсманкою: що про неї відомо

Олена Івановська замінила на посаді Тараса Креміня, якого уряд звільнив 2 липня

Олена Івановська по центру (Фото: Facebook-акаунт Кіно Коло)

На засіданні у вівторок, 15 липня, уряд призначив уповноважену із захисту державної мови. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено Івановську Олену Петрівну на посаду уповноваженого із захисту державної мови", – йдеться у повідомленні.

Івановська народилася 10 березня 1968 року у Хмельницькій області. Вона – українська фольклористка, професорка та докторка філологічних наук.

Від 1995 року працює в Київському національному університеті імені Шевченка. Обіймає посаду заступниці директора Інституту філології КНУ з виховної роботи та очолює кафедру фольклористики.

2 липня уряд звільнив Тараса Креміня з посади уповноваженого із захисту державної мови. 8 липня мав завершитися його термін роботи.

Парламентар Рудик повідомляв, що підготував депутатське звернення до міністрів та уповноваженого ВР з прав людини, щоб кандидатуру Креміня подали на розгляд Кабміну для призначення повторно.