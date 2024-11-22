Кабмин одобрил план Минобороны по реализации Стратегии морской безопасности Украины

Стратегия морской безопасности Украины направлена на защиту побережья, внутренних вод, восстановление инфраструктуры и противодействие агрессии

Фото: Минобороны

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

"Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие указом президента", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Основными целями плана являются:

→ укрепление безопасности и обороноспособности Украины, в частности ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ, для противодействия агрессии и другим угрозам морской безопасности;

→ освобождение временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа;

→ получение компенсаций за нанесенный агрессором ущерб и восстановление поврежденной морской и речной инфраструктуры.

Также среди задач стратегии есть множество пунктов об усилении сотрудничества с другими государствами. Всего определено 55 задач.

За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, к тому же пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.

1 июля Турция, Румыния и Болгария приступили к совместной операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.