Кабмин одобрил план Минобороны по реализации Стратегии морской безопасности Украины
Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
"Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие указом президента", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Основными целями плана являются:
→ укрепление безопасности и обороноспособности Украины, в частности ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ, для противодействия агрессии и другим угрозам морской безопасности;
→ освобождение временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа;
→ получение компенсаций за нанесенный агрессором ущерб и восстановление поврежденной морской и речной инфраструктуры.
Также среди задач стратегии есть множество пунктов об усилении сотрудничества с другими государствами. Всего определено 55 задач.
- За время полномасштабной войны Украина уничтожила или повредила 27 российских военных кораблей, к тому же пять из них уничтожены морскими минами, установленными дронами у Севастопольской бухты.
- 1 июля Турция, Румыния и Болгария приступили к совместной операции по поиску мин в Черном море, чтобы повысить безопасность судоходства в регионе, в частности для экспорта зерна из Украины.