Кабмин одобрил план Минобороны по реализации Стратегии морской безопасности Украины
Фото: Минобороны

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

"Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие указом президента", – говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Основными целями плана являются:

укрепление безопасности и обороноспособности Украины, в частности ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ, для противодействия агрессии и другим угрозам морской безопасности;

освобождение временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа;

получение компенсаций за нанесенный агрессором ущерб и восстановление поврежденной морской и речной инфраструктуры.

Также среди задач стратегии есть множество пунктов об усилении сотрудничества с другими государствами. Всего определено 55 задач.

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