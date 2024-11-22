Кабмін схвалив план Міноборони з реалізації Стратегії морської безпеки України
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів схвалив розроблений Міністерством оборони план реалізації Стратегії морської безпеки України. Про це повідомив глава відомства Рустем Умєров.

"Документ має на меті забезпечити виконання завдань та цілей, визначених стратегією, яка була схвалена РНБО та введена в дію указом президента", – йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони.

Основними цілями плану є:

зміцнення безпеки та обороноздатності України, зокрема ВМС ЗСУ та Морської охорони ДПСУ, для протидії агресії та іншим загрозам морській безпеці;

звільнення тимчасово окупованих територій узбережжя, внутрішніх вод і континентального шельфу;

отримання компенсацій за завдані агресором збитки та відновлення пошкодженої морської й річкової інфраструктури.

Також серед завдань стратегії є багато пунктів про посилення співпраці з іншими державами. Загалом визначено 55 завдань.

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