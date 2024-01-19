Кабмин выделил рекордные 17,5 млрд грн на строительство оборонительных сооружений

Иллюстративное фото: Оперативное командование "Север"

Правительство выделило 17,5 млрд грн на обустройство оборонных сооружений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Чиновник обратил внимание, что это рекордная сумма, выделенная на эти нужды.

Шмыгаль отметил, что 17,5 млрд гривен будут направлены на:

→ строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений;

→ соответствующее оборудование;

→ систему невзрывных ограждений.

Средства были выделены профильным ведомствам и областным военным администрациям, подытожил премьер.

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30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

5 декабря Кабмин выделил более 31,7 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области.

7 декабря правительство выделило 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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