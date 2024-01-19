Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд

Ілюстративне фото: Оперативне командування "Північ"

Уряд виділив 17,5 млрд грн на облаштування оборонних споруд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Посадовець зауважив, що це рекордна сума, виділена на ці потреби.

Шмигаль зазначив, що 17,5 млрд гривень будуть скеровані на:

→ будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд;

→ відповідне обладнання;

→ систему невибухових загороджень.

Кошти були виділені профільним відомствам та обласним військовим адміністраціям, підсумував прем'єр.

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30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

5 грудня Кабмін надав понад 31,7 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області.

7 грудня уряд виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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