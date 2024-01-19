Кабмін виділив рекордні 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд
Уряд виділив 17,5 млрд грн на облаштування оборонних споруд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Посадовець зауважив, що це рекордна сума, виділена на ці потреби.
Шмигаль зазначив, що 17,5 млрд гривень будуть скеровані на:
→ будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд;
→ відповідне обладнання;
→ систему невибухових загороджень.
Кошти були виділені профільним відомствам та обласним військовим адміністраціям, підсумував прем'єр.
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