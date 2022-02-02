Качиньский об агрессии России: Это можно остановить, Западу нужно лишь проявить решимость

Чем решительнее будет позиция Запада в условиях российской агрессии, тем меньшей будет вероятность войны. Об этом сказал вице-премьер Польши по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью PAP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комментируя угрозу нового вторжения России в Украину, Качиньский сказал, что президент РФ Владимир Путин "идет на огромный риск", и Запад, в том числе и Польша, подвергается очень тяжелому испытанию.

"Если он проиграет это испытание, это откроет путь для дальнейшей российской экспансии. Кажется, некоторые думают, что это может быть в интересах Германии. Пусть не забывают, что у империй бесконечный аппетит", – сказал вице-премьер.

Он отметил, что в случае войны победит не тот, у кого больше ВВП, а тот, у кого сильнее армия.

"Был ли у Чингисхана больший ВВП по сравнению с другими? Это можно остановить. У Запада есть на это силы, нужно лишь проявить решимость, определенный уровень мужества и благоразумия", – сказал Качиньский.

Читайте также: Украина, Великобритания и Польша создают новый альянс: первые детали

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.