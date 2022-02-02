Качиньский об агрессии России: Это можно остановить, Западу нужно лишь проявить решимость
Чем решительнее будет позиция Запада в условиях российской агрессии, тем меньшей будет вероятность войны. Об этом сказал вице-премьер Польши по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью PAP.
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Комментируя угрозу нового вторжения России в Украину, Качиньский сказал, что президент РФ Владимир Путин "идет на огромный риск", и Запад, в том числе и Польша, подвергается очень тяжелому испытанию.
"Если он проиграет это испытание, это откроет путь для дальнейшей российской экспансии. Кажется, некоторые думают, что это может быть в интересах Германии. Пусть не забывают, что у империй бесконечный аппетит", – сказал вице-премьер.
Он отметил, что в случае войны победит не тот, у кого больше ВВП, а тот, у кого сильнее армия.
"Был ли у Чингисхана больший ВВП по сравнению с другими? Это можно остановить. У Запада есть на это силы, нужно лишь проявить решимость, определенный уровень мужества и благоразумия", – сказал Качиньский.
- 28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.
- 1 февраля состоялись визиты в Украину премьера Польши Матеуша Моравецкого и премьера Великобритании Бориса Джонсона.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создает новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей.
- На фоне угрозы нового российского вторжения Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны.
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