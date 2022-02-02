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Качиньский об агрессии России: Это можно остановить, Западу нужно лишь проявить решимость

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2022, 16:30
Качиньский об агрессии России: Это можно остановить, Западу нужно лишь проявить решимость - Фото
Ярослав Качиньский

Чем решительнее будет позиция Запада в условиях российской агрессии, тем меньшей будет вероятность войны. Об этом сказал вице-премьер Польши по вопросам безопасности, глава партии Право и справедливость Ярослав Качиньский в интервью PAP.

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Комментируя угрозу нового вторжения России в Украину, Качиньский сказал, что президент РФ Владимир Путин "идет на огромный риск", и Запад, в том числе и Польша, подвергается очень тяжелому испытанию. 

"Если он проиграет это испытание, это откроет путь для дальнейшей российской экспансии. Кажется, некоторые думают, что это может быть в интересах Германии. Пусть не забывают, что у империй бесконечный аппетит", – сказал вице-премьер.

Он отметил, что в случае войны победит не тот, у кого больше ВВП, а тот, у кого сильнее армия. 

"Был ли у Чингисхана больший ВВП по сравнению с другими? Это можно остановить. У Запада есть на это силы, нужно лишь проявить решимость, определенный уровень мужества и благоразумия", – сказал Качиньский.

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Оксана Житнюк
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