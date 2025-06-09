Как при новой политике Штатов Турция может помочь ВСУ – объяснение эксперта
Дональд Трамп (Иллюстративное фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Сотрудничество Киева и Анкары в оборонной промышленности может помочь Воздушным силам ВСУ в условиях "странного воздержания" Соединенных Штатов по помощи Украины. Об этом в большой статье для LIGA.net рассказал Валентин Бадрак , директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Аналитик напомнил, что авиационные двигатели для турецких беспилотных авиационных комплексов поставлялись украинской компанией "Ивченко-Прогресс" – в частности, 24 мая 2025 новейший беспилотник Kizilelma с мотором АI-322Ф (четвертый прототип) прошел успешный тестовый полет.

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"Это очень важный проект для будущего Воздушных сил ВСУ. Тем более, что скоро в Украине заработает турецкий завод дронов Baykar. Ведь в условиях странной сдержанности США Украина может оказаться не только без передового вооружения на имеющихся F-16, но и может не получить разрешение на шведские самолеты Gripen (к которым, кстати "привязаны" немецкие крылатые ракеты Taurus), которые имеют американские двигатели и решение по которым зависит от настроения главы Белого дома [Дональда Трампа]", – рассказал Бадрак.

По его мнению, в таких условиях для Воздушных сил ВСУ могут стать выходом будущий турецкий истребитель пятого поколения KAAN (который "более уверенно" избавляется от двигателей F110 от американской корпорации General Electric, чем шведский Gripen), а также современные беспилотники.

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СПРАВКА.
Турецкие дроны Bayraktar TB2 сыграли большую роль в отражении Украиной полномасштабной российской агрессии в начале 2022 года. Впоследствии кафиры подтянули ПВО – и применение этих беспилотников резко снизилось (по крайней мере, количество публичных сообщений об этом и роликов из дронов стало минимальным и потом совсем исчезло, за исключением некоторых эпизодов разведки над Черным морем).

В настоящее время компания-производитель Baykar испытывает новую модель "байрактара" – TB3.
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