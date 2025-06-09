Як за нової політики Штатів Туреччина може допомогти Повітряним силам ЗСУ – пояснення експерта
Дональд Трамп (Ілюстративне фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Співпраця Києва та Анкари в оборонній промисловості може допомогти Повітряним силам ЗСУ в умовах "дивної стриманості" Сполучених Штатів стосовно допомоги України. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Аналітик нагадав, що авіаційні двигуни для турецьких безпілотних авіаційних комплексів постачались українською компанією "Івченко-Прогрес" – зокрема, 24 травня 2025 року новітній безпілотник Kizilelma з мотором АI-322Ф (четвертий прототип) пройшов успішний тестовий політ.

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"Це дуже важливий проєкт для майбутнього Повітряних сил ЗСУ. Тим більше що скоро в Україні запрацює турецький завод дронів Baykar. Адже в умовах дивної стриманості США Україна може опинитися не тільки без передового озброєння на наявних F-16, але й може не отримати дозвіл на шведські літаки Gripen (до яких, до речі, "прив’язані" німецькі крилаті ракети Taurus), які мають американські двигуни та рішення щодо яких залежить від настрою очільника Білого дому [Дональда Трампа]", – розповів Бадрак.

На його думку, в таких умовах для Повітряних сил ЗСУ можуть стати виходом майбутній турецький винищувач п’ятого покоління KAAN (який "більш впевнено" позбувається двигунів F110 від американської корпорації General Electric, ніж шведський Gripen), а також сучасні безпілотники.

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ДОВІДКА
Турецькі дрони Bayraktar TB2 відіграли велику роль у відбитті Україною повномасштабної російської агресії на початку 2022 року. Згодом окупанти підтягнули ППО – і застосування цих безпілотників різко знизилося (принаймні, кількість публічних повідомлень про це та роликів із дронів стала мінімальною і потім зовсім зникла, за винятком деяких епізодів розвідки над Чорним морем).

Наразі компанія-виробник Baykar випробовує нову модель "байрактара" – TB3.
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