Каллас призвала передать Украине замороженные активы РФ: Морально и юридически правильно

Кайя Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости использования замороженных российских активов в пользу Украины, ведь это "морально и юридически правильно". У себя в X (бывший Twitter) она отметила важность использования этих активов для восстановления поврежденной и разрушенной инфраструктуры в результате военной агрессии России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Каллас, использование замороженных активов России поможет Украине отстроиться и восстановить свою экономику.

"Мы должны продолжать использовать замороженные активы России в пользу Украины. Это международная правовая норма, согласно которой агрессор должен возместить убытки", – заявила она и отметила, что это не только морально, но и юридически правильно.

Читайте также: Все самые высокие должности в ЕС будут занимать женщины. Каллас может стать главой дипломатии – Politico

Более того, она подчеркнула, что такая политика сделает мир более безопасным, ведь, считает она, "страны видят и верят, что они не могут пытаться завоевать своих соседей, не потеряв при этом доступ к своим глобальным резервам".

"Рада, что мои призывы находят отклик не только в ЕС, но и среди стран G7, включая Конгресс США и Великобританию", – добавила она.

28 октября 2023 года лидеры стран ЕС одобрили план, предусматривающий направление миллиардов евро доходов, полученных от замороженных российских активов, на помощь Украине.

15 января спецпредставитель США Прицкер в Давосе заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".

17 января министр иностранных дел Британии Кэмерон заявил, что в вопросе замороженных российских активов и их использовании в помощь Украине есть три аргумента: юридический, моральный и политический.

23 января стало известно, что ЕС планирует применить налог на сверхдоход от замороженных активов Центрального банка России, однако без конфискации средств. Группа стран, в том числе Германия, четко дали понять, что они против ареста российских активов по юридическим соображениям, сообщает издание со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Однако 29 января послы ЕС достигли "принципиального" согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Читайте также: Украину может ждать "экономический конец света" без западной финансовой помощи – Politico