Каллас закликала передати Україні заморожені активи РФ: Це морально та юридично правильно

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила про необхідність використання заморожених російських активів на користь України, адже це "морально та юридично правильно". У себе в X (колишній Twitter) вона наголосила на важливості використання цих активів для відбудови пошкодженої та зруйнованої інфраструктури внаслідок воєнної агресії Росії.

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За словами Каллас, використання заморожених активів Росії допоможе Україні відбудуватися та відновити свою економіку.

"Ми повинні продовжувати використовувати заморожені активи Росії на користь України. Це міжнародна правова норма, згідно з якою агресор повинен відшкодувати збитки", – заявила вона та зауважила, що це не тільки морально, але і юридично правильно.

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Щобільше, вона наголосила, що така політика зробить світ безпечнішим, адже, вважає вона, "країни бачать і вірять, що вони не можуть намагатися завоювати своїх сусідів, не втративши водночас доступ до своїх глобальних резервів".

"Рада, що мої заклики знаходять відгук не лише в ЄС, а й серед країн G7, включно з Конгресом США та Великою Британією", – додала вона.

28 жовтня 2023 року лідери країн ЄС схвалили план, що передбачає спрямування мільярдів євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на допомогу Україні.

15 січня спецпредставниця США Пріцкер у Давосі заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

17 січня міністр закордонних справ Британії Кемерон заявив, що у питанні заморожених російських активів та їхнього використання на допомогу Україні є три аргументи: юридичний, моральний та політичний.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів. Група країн, зокрема й Німеччина, чітко дали зрозуміти, що вони проти арешту російських активів з юридичних міркувань, повідомляє видання із посиланням на анонімних співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

Однак, 29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

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